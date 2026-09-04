Поклад внаслідок удару по будівлі СБУ не постраждав, будівля буде відновлена – пресслужба

Перший заступник голови, тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України (СБУ) Олександр Поклад не постраждав внаслідок атаки російського дрона по будівлі української спецслужби попри те, що безпілотник був скерований в кабінет керівника відомства.

"Сьогодні ворог завдав удару по будівлі Центрального управління СБУ. Дрон цілеспрямовано був скерований у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада. Але своєї мети росіяни не досягли – очільник СБУ не зазнав ушкоджень", – повідомляє прес-служба відомства у п’ятницю.

В СБУ також повідомили, що пошкоджена будівля відомства "обов’язково буде відновлена".

"А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, вдень у п’ятницю було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на вул. Володимирська у Києві навпроти Софійського собору. Дрон, за словами президента України Володимира Зеленського, "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі". Внаслідок чергової російської атаки була пошкоджена пам’ятка архітектури національного значення – Будинок Консисторії на території Національного заповідника "Софія Київська".

Пізніше Зеленський повідомив про підготовку активних дій у відповідь на російські удари та заявив, що Україна вже визначилась з географією відповіді на російські атаки. "Час буде обраний так, щоб був результат", – сказав він.