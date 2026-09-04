Конкурс на посаду заступника керівника САП триває – голова Конкурсної комісії

Конкурс на вакантну посаду заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) продовжується у штатному режимі відповідно до затвердженої процедури після дострокового припинення повноважень члена Конкурсної комісії з проведення конкурсу на адміністративні посади у САП Олексія Шевчука.

"4 вересня 2026 року генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав наказ про дострокове припинення повноважень одного з членів Конкурсної комісії. Раду прокурорів України повідомлено про рішення та запропоновано у встановленому законом порядку делегувати нового представника. Частина третя статті 29-1 Закону України "Про прокуратуру" передбачає дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії та визначення іншого члена на заміну. Ці процедури самі по собі не зупиняють проведення конкурсу", – йдеться в повідомленні голови Конкурсної комісії з проведення конкурсу на адміністративні посади у САП Лаури Штефан, опублікованому в п’ятницю на сторінці комісії у Facebook.

Повідомляється, що наразі триває прийом та реєстрація документів від кандидатів, а кінцевий строк подання документів залишається незмінним – 21 вересня 2026 року о 18:00. "Наступні етапи відбору проходитимуть за затвердженим графіком із дотриманням принципів прозорості, незалежності та рівних можливостей для всіх кандидатів", – наголосила Штефан.

Як повідомлялося, 1 вересня Комісія вирішила направити звернення генпрокурору розглянути питання припинення повноважень її члена Шевчука. Відповідна пропозиція, яку озвучила голова комісії Лаура Штефан, була підтримана п’ятьма голосами, тоді як проти виступив тільки сам Шевчук. У зверненні причиною для припинення повноважень члена комісії названо порушення ним регламенту її роботи. Сам Шевчук заперечував порушення регламенту, стверджував, що таке рішення комісії призупинить проведення конкурсу, та розцінив його як вчинення злочину, але пізніше сам вирішив добровільно достроково скласти свої повноваження, а 4 вересня Кравченко підписав відповідний наказ.

"Водночас звертаюсь до членів Конкурсної комісії із закликом, якщо це не суперечить її регламенту, не зупиняти роботу з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП на період проведення Радою прокурорів конкурсу щодо нового, шостого члена Комісії. Усі рішення мають ухвалюватися виключно в межах закону та з повагою до незалежності Комісії. Але організаційні процедури не повинні призводити до невиправданого затягування процесу. Необхідно якнайшвидше завершити конкурс та забезпечити призначення заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – наголосив генпрокурор.