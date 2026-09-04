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Кількість постраждалих в Шевченківському районі зросла до 12 осіб, двоє у важкому стані – Кличко

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Кількість постраждалих в Шевченківському районі зросла до 12 осіб, двоє у важкому стані – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок падіння дрона в Шевченківському районі Києва зросла до 12 осіб, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Наразі 12 постраждалих у Шевченківському районі столиці. 9 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє з них – у важкому стані", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Раніше мер повідомляв про дев’ятьох постраждалих, з яких сімох госпіталізовано.

Як повідомлялося, вдень у п’ятницю було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на вул. Володимирська у Києві навпроти Софійського собору. Дрон, за словами президента України Володимира Зеленського, "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі".

#київ #атаки_рф
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