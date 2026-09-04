Двоє людей постраждали внаслідок атак РФ на Миколаївську область – обладміністрація

Жителі міста Миколаїв та села Дмитрівка Миколаївської області постраждали внаслідок російських дронових атак у п’ятницю, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Ворог атакував Миколаїв, попередньо, БпЛА типу "Shahed-238". Пошкоджено торговельний центр. Постраждав 72-річний чоловік. Його стан середньої тяжкості, чоловіка госпіталізовано. Інформація уточнюється. Також ворог атакував Куцурубську громаду, попередньо, БпЛА типу "Ланцет". У с. Дмитрівка пошкоджено дах приватного будинку. Постраждав 57-річний чоловік, його також госпіталізовано", – написав Решетілов в Телеграм.

За його словами, медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Дмитрівка лежить на березі Дніпровського лиману, яким проходить лінія протистояння між Силами оборони та російськими окупантами.