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Правоохоронці викрили працівника ТЦК, який вимагав $5 тис. за допомогу з уникненням мобілізації – ДБР

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Правоохоронці викрили працівника ТЦК, який вимагав $5 тис. за допомогу з уникненням мобілізації – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією викрили військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який вимагав $5 тис. за допомогу військовозобов’язаному уникнути мобілізації.

"За даними слідства, військовослужбовець запропонував сестрі військовозобов’язаного за $5 тис. посприяти у вирішенні питання щодо проходження військово-лікарської комісії, постановки на військовий облік та подальшого уникнення призову під час мобілізації. Він заявив, що частину коштів має передати іншій службовій особі ТЦК, яка нібито мала забезпечити необхідне рішення", – повідомляє пресслужба ДБР.

Одразу після отримання грошей зловмисника затримали правоохоронці.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення дій з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

#тцк #нацполіція #дбр
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