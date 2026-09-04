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Сибіга: удар РФ по центральній будівлі СБУ – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей

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Сибіга: удар РФ по центральній будівлі СБУ – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар по будівлі Служби безпеки України, назвавши це серйозною ескалацією, яка вимагає рішучих відповідей.

"Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії. Зовсім поруч під загрозою опинився й об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софійський собор. Ми закликаємо міжнародних партнерів твердо засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна", – написав він у Х.

Очільник МЗС також закликав ЮНЕСКО рішуче відреагувати та активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою.

#київ #атаки_рф #сбу #сибіга
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