Кількість постраждалих в Шевченківському районі зросла до 9 осіб, зруйновано перекриття та зовнішня стіна будівлі – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок падіння дрона в Шевченківському районі Києва зросла до дев’яти осіб, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Із них сімох медики госпіталізували", – написав Кличко в телеграм-каналі.

Він додав, що пожежу в нежитловій будівлі, на яку впав БпЛА, ліквідували.

"Відбулося руйнування перекриття та зовнішньої стіни будівлі. Екстрені служби продовжують працювати на місці", – розповів мер.

Раніше було відомо про сімох постраждалих, з яких шестеро госпіталізовано.

Як повідомлялося, вдень у п’ятницю було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Дрон, за словами президента України Володимира Зеленського, "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі".