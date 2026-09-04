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ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю ТЦК, який під час силового затримання зламав руку чоловіку

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ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю ТЦК, який під час силового затримання зламав руку чоловіку

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва ГШ ЗСУ повідомили про підозру сержанту одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівської області, який, за даними слідства, під час заходів з оповіщення незаконно застосував фізичну силу до громадянина та завдав йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Як повідомляє пресслужба ДБР, 18 червня 2026 року в місті Прилуки військовослужбовці ТЦК разом із працівником поліції здійснювали заходи з оповіщення громадян. Під час перевірки документів правоохоронець встановив, що чоловік, якого зупинили, не перебуває у розшуку, не порушує правил військового обліку та не підлягає мобілізації. Про це він одразу повідомив військовослужбовців ТЦК.

"Попри це, сержант, за версією слідства, вирішив силоміць помістити чоловіка до службового автомобіля. Разом з іншим військовослужбовцем вони заламали потерпілому руки за спину та почали силоміць вести його до транспортного засобу, намагаючись всупереч його волі заштовхнути до салону. Унаслідок застосування фізичної сили потерпілий отримав закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням уламків та ушкодженням променевого нерва", – йдеться у повідомленні.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, ці травми належать до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, оскільки спричинили тривалий розлад здоров’я.

Окрім заподіяної шкоди потерпілому, такі дії, за оцінкою слідства, завдають шкоди авторитету Збройних сил України, формують негативне ставлення суспільства до діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й підривають довіру до державних інституцій в умовах воєнного стану.

Сержанту повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

#тцк #прилуки #дбр
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