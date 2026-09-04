Суд обрав запобіжний захід співробітнику СБУ у справі про стрілянину з ГУР

В п’ятницю, 4 вересня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід співробітнику Служби безпеки України Назару Верхолі у справі про стрілянину з військовослужбовцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України, передає "Радіо Свобода".

За даними видання, суд обрав Верхолі особисту поруку.

"Верхола є фігурантом справи щодо стрілянини між співробітниками СБУ та ГУР, яка сталася в Києві 2 вересня. Раніше Офіс генпрокурора повідомив йому про підозру за статтею про перевищення влади або службових повноважень із застосуванням зброї. Судове засідання відбулося у закритому режимі", – йдеться у повідомленні.

У випадку доведення винуватості Верхолі загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Як повідомлялося, 2 вересня у Києві сталася перестрілка між співробітниками СБУ та ГУР МО. За даними СБУ, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку російськими спецслужбами замаху на одного з представників російської опозиції, коли зіткнулися з опором військовослужбовців.

Конфлікт пов’язують із затриманням заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова, який входить до підрозділу ГУР МО "Тимур". СБУ заявила, що Каплунов мав контакти з ФСБ та отримав завдання підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху. Сам Каплунов ці звинувачення заперечує.

Зеленський назвав збройний конфлікт між підрозділами СБУ та ГУР "абсолютно ганебною ситуацією" та доручив встановити всі обставини події.

3 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у кримінальному провадженні щодо перестрілки між СБУ та ГУР МО повідомлено дві підозри за фактами застосування вогнепальної зброї: співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР МО.

Раніше в п’ятницю суд розглянув запобіжний захід військовослужбовцю ГУР Сергію Іванову. Йому також було обрано особисту поруку.