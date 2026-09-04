Мер Барселони Коллбоні відвідав київські школи та райони, що постраждали від російських атак

Мер Барселони Жауме Коллбоні разом із керівником апарату КМДА Дмитром Загуменним і представниками делегації Барселони відвідали столичні школи та побували на Лук’янівці, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"У закладах освіти делегація ознайомилася з облаштуванням укриттів та організацією роботи в умовах воєнного стану. Йшлося також про безпекові виклики, з якими стикається Київ через регулярні ракетні та дронові атаки", – йдеться у повідомленні.

На Лук’янівці представники Барселони побачили пошкоджену міську інфраструктуру – станцію метро "Лук’янівська", торговельний центр, а також житловий будинок, повністю зруйнований унаслідок ворожої атаки. Усіх його мешканців довелося відселити.

"Для нас важливо, щоб міжнародні партнери бачили Київ не лише під час офіційних зустрічей, а й таким, яким він живе щодня. Ми показали, як працюють школи під час повітряних тривог, як облаштовані укриття та як місто адаптується до постійних безпекових викликів. Такі візити дають краще розуміння наших потреб і допомагають переводити партнерство з площини домовленостей у конкретну практичну співпрацю", – зазначив Загуменний.

Напередодні мери Києва та Барселони підписали новий меморандум про співпрацю між містами. Документ розширює напрями взаємодії, зокрема у сферах енергетичної стійкості, доступності, соціальної підтримки, міського розвитку, технологій, освіти, охорони здоров’я, транспорту та громадської безпеки.

Київ і Барселона офіційно розвивають партнерство з вересня 2022 року. За цей час Барселона передавала Києву пожежні автомобілі, генератори, рятувальне обладнання та іншу гуманітарну допомогу. Міські команди також обмінювалися досвідом у сфері цивільного захисту та міського розвитку.

"Ми відчуваємо підтримку Барселони в дуже різних сферах – від допомоги рятувальникам до обміну досвідом між міськими службами. І для нас важливо, що ця підтримка не припиняється. Дякую Барселоні, її міській владі та громаді за солідарність із Києвом і Україною", – сказав Загуменний.