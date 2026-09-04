У Києві презентували буклет про Героя України, офіцера ГУР Назара Боровицького

Напередодні Дня воєнної розвідки, 4 вересня, в Києві було презентовано буклет, присвячений життю, службі та подвигам Героя України, офіцера воєнної розвідки Назара Боровицького, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Буклет став частиною меморіального проєкту ГУР МО України "Видатні розвідники", присвяченого пам’яті полеглих героїв воєнної розвідки", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Як розповіли в ГУР, після початку російської агресії у 2014 році Боровицький достроково завершив навчання в Академії СБУ й став на захист України. Він брав участь у боях під час АТО/ООС, а згодом долучився до воєнної розвідки. У 2021 році він був учасником евакуаційної місії ГУР в Афганістані, рятуючи людей після захоплення країни талібами.

Після повномасштабного вторгнення Боровицький воював на Київщині, а згодом вирушив на Маріупольський напрямок. У складі екіпажів він двічі проривався до заблокованої "Азовсталі", доставляючи боєприпаси, медикаменти й засоби зв’язку та евакуйовуючи поранених. Загалом було здійснено сім бойових вильотів і врятовано 85 поранених захисників Маріуполя.

"Від моменту навчання і дитинства це був його вибір – стати військовим, вступити до воєнної розвідки. Про операції, у яких він брав участь, говорять у всьому світі – зокрема, про героїчну операцію з порятунку Маріупольського гарнізону. На жаль, під час третього вильоту Назар загинув, вкотре рятуючи життя українських воїнів. Це була неймовірно ризикована операція – це визнали навіть військові представники країн НАТО. Але Назар зголосився, бо розумів: там його побратими, яких потрібно врятувати. Ми маємо знати, маємо пам’ятати і маємо продовжувати його справу", – сказав представник ГУР Андрій Юсов.

5 квітня 2022 року Боровицький очолив групу, яка вирушила на допомогу підбитому гелікоптеру з пораненими захисниками "Азовсталі", але окупанти підбили борт. Боровицький загинув на окупованій території Запорізької області. Понад рік про його долю нічого не було відомо, і лише у 2023 році ГУР змогло провести операцію з повернення та ідентифікації тіла. 29 липня його поховали на Київщині.

За мужність і героїзм Назар Боровицький нагороджений орденами "За мужність" та Богдана Хмельницького III ступеня, йому присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".