Влада Київщини розробляє план вивезення та утилізації пошкодженої через обстріли продукції

На Київщині за дорученням президента України провели нараду за участю представників обласної адміністрації, екологічної інспекції, громад, бізнесу, ДСНС та інших відповідальних служб, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Мета – визначити конкретний покроковий план дій, встановити чіткі терміни і відповідальних. Від обстеження та визначення виду відходів до їхнього безпечного збирання, сортування, вивезення, оброблення чи захоронення", – написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Він уточнив, що йдеться про пошкоджену продукцію та відходи, зокрема органічного походження, внаслідок російських атак по складах на Київщині.

"Це виклик для області, адже раніше ми не стикалися з одночасним пошкодженням такої кількості складських об’єктів і такими обсягами продукції. Тому сьогодні працюємо над тим, щоб надзвичайні ситуації не переросли в екологічне лихо", – пояснив Ткаченко.

Буде створено постійно діючу робочу групу, до якої увійдуть представники підприємств, обласної адміністрації та всіх відповідальних служб. Її завданням стане зменшення бюрократії і пришвидшення розгляду кожного питання.

"Наше спільне завдання – допомогти підприємствам якнайшвидше ліквідувати наслідки, водночас забезпечивши всі необхідні безпекові, екологічні та санітарні вимоги", – резюмував Ткаченко.