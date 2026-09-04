Пекарня "Завертайло" в центрі Києва постраждала внаслідок атаки РФ

Пекарня "Завертайло", розташована неподалік Софійської площі в центрі Києва, повідомила про тимчасове припинення роботи після атаки РФ у п’ятницю.

"Завертайло" біля Софії щойно постраждав під час обстрілу. Наразі заклад зачинено, детальніша інформація згодом", – йдеться в повідомленні закладу.

Пекарня розташована неподалік заповідника "Софія Київська", головних офісів Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Раніше під час повітряної тривоги в центрі української столиці було чутно вибух, в районі Софійської площі було видно дим від пожежі.

Повідомлялося, що внаслідок російського удару пошкоджено ресторан "Завертайло" біля Софії Київської в Києві.

"Росія знову зруйнувала наш заклад. Цього разу "Завертайло" біля Софії. Не знаю, що ще тут сказати... Їду туди, найбільше хвилювання за гостей і команду", – написав власник мережі Станіслав Завертайло.