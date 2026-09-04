Зеленський: російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, є постраждалі

Російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вул. Володимирській у Києві навпроти Софійського собору, є постраждалі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу", – написав Зеленський в Телеграм.

Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу.

За його словами, будівля була атакована дроном і дрон "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі".

Президент повідомив, що говорив з тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України Олександром Покладом та дав йому завдання Покладу "адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене".

"Наші військові підтримають цю відповідь", – додав Зеленський.

Раніше під час повітряної тривоги в центрі української столиці було чутно вибух, в районі Софійської площі було видно дим від пожежі.