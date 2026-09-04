Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський: російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, є постраждалі

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський: російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві, є постраждалі
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки України на вул. Володимирській у Києві навпроти Софійського собору, є постраждалі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу", – написав Зеленський в Телеграм.

Говорив з керівником СБУ Олександром Покладом. На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу.

За його словами, будівля була атакована дроном і дрон "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі".

Президент повідомив, що говорив з тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України Олександром Покладом та дав йому завдання Покладу "адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене".

"Наші військові підтримають цю відповідь", – додав Зеленський.

Раніше під час повітряної тривоги в центрі української столиці було чутно вибух, в районі Софійської площі було видно дим від пожежі.

#київ #атаки_рф #поклад #сбу
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час атак РФ

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, зокрема …

Читати
ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати