Суд про екстрадицію громадянина України у справі "Північних потоків" перенесли, в ордер додали статтю про воєнний злочин – адвокати

Суд про екстрадицію у справі громадянина України Володимира Журавлева, якого у Німеччині звинувачують у підриві "Північних потоків", перенесли, оскільки німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацю – "воєнний злочин", повідомили його адвокати.

"Суд у справі Володимира Журавльова перенесено. Сьогодні, 4 вересня, у Хорватії мало відбутися судове засідання щодо можливої екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини у справі про "Північні потоки". Однак засідання перенесено", йдеться на сторінці адвокатів Журавльова у Фейсбуці у п’ятницю.

Повідомляється, що причина перенесення засідання пов’язана з тим, що "німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацю "воєнний злочин".

19 серпня прокуратура Німеччини затримала Журавльова в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановили вибухівку на газопроводах "Північний потік – 1" і "Північний потік – 2" в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Це вже третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну.