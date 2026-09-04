Поліція: кількість постраждалих у Херсоні через атаку по маршрутці зросла до 12 осіб, одна жінка – у тяжкому стані

Кількість постраждалих у Херсоні через дронову атаку на маршрутку зросла до 12 осіб, 76-річна жінка перебуває у тяжкому стані, повідомила Національна поліція.

"Російський дроновий терор у Херсоні: внаслідок атаки на автобус 12 мешканців поранено, один із пасажирів загинув", – йдеться у повідомленні поліції у телеграм у пятницю.

Як уточнили у поліції, сьогодні близько опівдня війська рф завдали удару дроном типу "FPV" по маршрутному автобусу в Центральному районі Херсона. 47-річний чоловік від отриманих поранень помер у медичному закладі під час надання допомоги. Серед постраждалих – восьмеро жінок віком від 50 до 76 років. У них діагностовано вибухові травми, осколкові поранення, контузії. Найстарша постраждала перебуває в тяжкому стані, вона отримала проникаюче поранення голови.

Четверо чоловіків віком від 45 до 67 років теж зазнали вибухових травм, осколкових поранень і контузій.