РФ завдала подвійного удару по складах з продовольчими та промисловими товарами в Одеській області, є двоє постраждалих – ОВА

Російські окупанти завдали подвійного удару по продовольчих складах та складах з промисловими товарами в Одеській області, є двоє постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Під час чергової атаки на Одещину ворог завдав подвійного удару по складах з продовольчими та промисловими товарами. Пошкоджено скління та фасад будівлі", – написав він у телеграм.

За його словами, на складах виникла пожежа, зайнялися вантажні автомобілі. В результаті атаки постраждало двоє людей. Наразі усі пожежі ліквідовано рятувальниками. На місці тривають роботи з усунення наслідків.