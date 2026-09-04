Асоціація прифронтових міст пропонує закласти в держбюджет-2027 збільшення мінімальної пенсії до 6 тис. грн – Терехов

Асоціація прифронтових міст та громад України пропонує закласти до державного бюджету на 2027 рік збільшення мінімальної пенсії до 6 тис. грн, мінімальної заробітної плати – щонайменше до 10 тис. грн, а також зниження до 5% податку на додану вартість (ПДВ) на продукти першої необхідності, заявив голова Асоціації, міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Війна рік за роком руйнує добробут людей, забирає роботу, доходи, заощадження, у когось – власний дім, можливість жити, можливість працювати і будувати майбутнє… Нам потрібно діяти на випередження. Держава сьогодні має побудувати систему так, щоб було зростання доходів населення, щоб ми не втрачали людей. Тому в рамках Асоціації прифронтових міст та громад ми вже напрацювати деякі питання щодо того, як запобігати бідності", – сказав Терехов під час круглого столу "Відповісти на виклик бідності: нові ініціативи до державної політики соціального захисту" в агентстві "Інтерфакс-Україна" в п’ятницю.

За його словами, в рамках підготовки державного бюджету 2027 року Асоціація запропонувала підвищити мінімальну заробітну плату щонайменше до 10 тис. грн, а мінімальну пенсію – до 6 тис. грн.

Також Терехов запропонував знизити до 5% податок на додану вартість (ПДВ) на продукти першої необхідності: на базові продукти харчування (м’ясо, риба, молочні продукти, овочі, фрукти, борошно, крупи, олія, макаронні та хлібобулочні вироби).

Крім того, для лікарських засобів та медичних виробів пропонується знизити чинну пільгову ставку ПДВ із 7% до 5%, а також розширити перелік товарів, на які вона поширюється.

Окремо пропонується тимчасово встановити ставку ПДВ 7% на обладнання для автономного та резервного електроживлення домогосподарств.

Серед іншого, Асоціація пропонує суттєво розширити програму "Доступні ліки" та запровадити нульову доплату за необхідні препарати для найбільш соціально вразливих громадян у межах визначеної державою ціни.

Також пропонується встановити граничний рівень власних витрат родини на необхідне лікування залежно від її доходу.

Голова Асоціації прифронтових міст і громад виступає за перегляд підходів до визначення прожиткового мінімуму, який, на думку Терехова, сьогодні суттєво "відірваний від реальної вартості життя".

Крім того, Асоціація пропонує підвищити допомогу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 4,5 тис. грн на людину та гарантувати її виплату протягом перших 6 місяців після переміщення незалежно від доходу родини.

В той же час, пропонується встановити норму, що протягом першого року після працевлаштування людини, яка тривалий час не працювала або отримувала соціальну допомогу, половина її зарплати не повинна враховуватися при визначенні права родини на соціальну підтримку, а самі виплати мають скорочуватися поступово.

Під час круглого столу було озвучено, що частина ініціатив, зокрема щодо зниження ПДВ на соціально значущі товари, вже підготовлені в формі законопроєкту.

"Чудово розумію, що сьогодні можливості державного бюджету не безмежні. Чудово розумію, що обороноздатність – це головне. Але людина – це теж головне і відстоюємо інтереси країни і людей", – додав Терехов.

Під час дискусії учасники розглянули комплекс законодавчих і управлінських рішень, спрямованих на подолання та запобігання бідності. Зокрема, йшлося про: забезпечення права громадян на доступні та якісні лікарські засоби; запровадження державних механізмів компенсації витрат на лікування; гарантії доступу дітей до необхідної медичної допомоги та безпечної виписки вразливих пацієнтів; забезпечення права на адекватний мінімальний дохід і матеріальну підтримку осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах; інші ініціативи, спрямовані на посилення соціального захисту та зменшення нерівності.

Окрему увагу було приділено обговоренню законодавчої ініціативи щодо зниження ставки ПДВ на соціально значущі товари як одного з інструментів підвищення їх доступності для українських родин та зменшення фінансового навантаження на домогосподарства.