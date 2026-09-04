За 7 років ВАКС ухвалив 431 вирок, 34 з них були виправдувальними у першій інстанції – голова АП ВАКС

За період роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС) с вересня 2019 року Вищий антикоруцпійний суд ухвалив 431 вирок, 34 по першій інстанції були виправдувальними, з них 14 було підтверджено в апеляції, також апеляційна інстанція ухвалила сім власних виправдувальних вироків.

"За період нашої діяльності ВАКС ухвалив 431 вирок. Із цих вироків 34 по першій інстанції були виправдувальними. Тобто 34 рази антикорупційний суд був спроможний ухвалити не те рішення, яке очікує держава як система правоохоронних органів, а те рішення, яке спрямоване на відстоювання прав та інтересів людини і, мабуть, інтересів сторони захисту", – розказав голова АП ВАКС Ігор Панаід в п’ятницю на конференції в Києві "7 років ВАКС: здобутий досвід та стратегічні виклики майбутнього".

Він зазначив, що не всі ці рішення пройшли апеляційну інстанцію. "Можна сказати, що і апеляціійна інстанція, виконуючи свої функції… ухвалює власні рішення. Тобто за результатами розгляду цих рішень – виправдувальних вироків Апеляційна палата залишила в силі 14, при цьому, переглядаючи вироки, ухвалила власних виправдувальних вироків сім", – пояснив Панаід.