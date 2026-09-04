Буданов: переговори про завершення війни можуть відновитися наприкінці вересня, але припинення вогню навряд чи буде до весни – NYT

Переговори за посередництва адміністрації президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни РФ проти України, як очікується, можуть відновитися наприкінці вересня, водночас умов для припинення вогню, ймовірно, не буде створено до весни, заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

"Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Не можна воювати все життя", – сказав Буданов в інтерв’ю The New York Times, яке було записано на минулих вихідних у Києві.

За його словами, очікується, що переговорний процес поновиться після парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у США. Початком нового раунду переговорів, за словами Буданова, може стати візит до Києва представників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас Буданов зазначив, що Росія, ймовірно, спробує чинити тиск на Україну новою стратегічною зимовою кампанією обстрілів, яка стане четвертою від початку повномасштабної війни.