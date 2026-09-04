Керівник САП про виправдувальний вирок у справі з провокацію: прокурор мав закрити цю справу, вона слабка

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) мав закрити справу, де була провокація і, як наслідок, суд виніс виправдувальний вирок, потрібно напрацювати підходи розслідування справ за підслідністю, зазначає керівник САП Олександр Клименко.

"Справа, де була провокація. Це не НАБУ і САП її розслідували. Я прочитав виправдувальний вирок першої інстанції -дійсно, справа досить погана, – ми розбирали це і будемо враховувати при оцінюванні цього прокурора в кінці року", – розказав Клименко в п’ятницю на конференції в Києві "7 років ВАКС: здобутий досвід та стратегічні виклики майбутнього".

Клименко наголосив, що прокурор, отримавши матеріали справи, мав закрити це провадження після того, як воно надійшло до НАБУ. "Тому що це його компетенція: воно надійшло вже з підозрою і справа дійсно не гідна була того, щоб її направляти до суду", – зазначив він.

На даний час, за словами Клименка, напрацьовуються підходи, які будуть застосовуватися в таких випадках. "Якщо правоохоронні органи повідомили про підозру в нашій підслідності – вони направляють її нам. Якщо справа слабка… ми для себе приймаємо принцип, що такі справи ми закриваємо", – додав він.

"Розуміємо, що репутаційно це буде бити по нас…."ми напрацювали, передали в НАБУ, а прокурори справу просто поховали". Але підхід має бути змінено: якщо підслідність не ваша, ви порушуєте закон, коли притягуєте цих осіб до відповідальності, тому що оцінку цим доказам по справі мало надавати детективи НАБУ і прокурори САП", – резюмував керівник САП.

Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) Ігор Панаід розказав: "Хочу відокремити цю справу від НАБУ, бо розслідування здійснювали не детективи НАБУ, а ДБР".

"Коли розглядаєш такі справи, відчуваєш потребу … в суді, який спроможний дати оцінку доказовій базі, оцінити, чи захищені права людини. До честі першої інстанцію, а апеляція погодилася з рішенням, одноголосно було ухвалене рішення про наявність провокації у кримінальному провадженні, особа була виправдана", – пояснив він.

Голова АП ВАКС зазначив, що важливо не направляти до суду такі справи, бо з матеріалів негласних розшукових дій "очевидно, мала місце провокація: людина каже, я не хочу, не буду брати, а особа, яка була під прикриттям, передає йому суму коштів".