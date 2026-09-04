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Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю ГУР у справі про стрілянину із СБУ – особиста порука

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Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю ГУР у справі про стрілянину із СБУ – особиста порука
Фото: Суспільне Новини/Поліна Паламарчук

Суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю ГУР Сергію Іванову у справі про стрілянину із СБУ – особиста порука, повідомило Радіо Свобода.

Як повідомляється у Телеграм-каналі Радіо Свобода, прокурор просив тримання під вартою. Засідання проходило у закритому режимі. Сам військовослужбовець публічно справу не коментував.

За даними Суспільного, суд ухвалив рішення звільнити Іванова з-під варти в залі суду і відпустити під особисте зобов’язання, а також покласти обов’язки не спілкуватися зі свідками і здати паспорти.

Іванову вручили підозру після стрілянини СБУ та ГУР у Києві.

Як повідомлялося, 2 вересня у Києві сталася перестрілка між співробітниками СБУ та ГУР МО. За даними СБУ, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку російськими спецслужбами замаху на одного з представників російської опозиції, коли зіткнулися з опором військовослужбовців.

Конфлікт пов’язують із затриманням заступника командира з бойової роботи "Російського добровольчого корпусу" Степана Каплунова, який входить до підрозділу ГУР МО "Тимур". СБУ заявила, що Каплунов мав контакти з ФСБ та отримав завдання підготувати замах на одного з лідерів російського опозиційного руху. Сам Каплунов ці звинувачення заперечує.

Зеленський назвав збройний конфлікт між підрозділами СБУ та ГУР "абсолютно ганебною ситуацією" та доручив встановити всі обставини події.

3 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що у кримінальному провадженні щодо перестрілки між СБУ та ГУР МО повідомлено дві підозри за фактами застосування вогнепальної зброї: співробітнику СБУ та військовослужбовцю ГУР МО.

#іванов_сергій #суд #сбу #гур_мо
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