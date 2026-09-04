Число поранених через удар по маршрутці в Херсоні зросло до 10 осіб

Російські війська завдали удару маршрутці у Центральному районі Херсона, відомо про одного загиблого та 10 поранених, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"російські терористи знову атакували безпілотником маршрутку у Центральному районі Херсона. Також під удар потрапив й легковий автомобіль", – написав він у Телеграмі.

За його словами, у лікарні помер чоловік, який постраждав через удар російського дрона по маршрутці. "Медики зробили все можливе, аби врятувати життя 47-річного херсонця. Однак травми виявилися несумісними з життям", – написав він.

Також до лікарні доставили ще п’ятьох потерпілих: 55-річного чоловіка та жінок віком 56, 61, 54 і 50 років. Вони дістали вибухові травми та множинні уламкові поранення".

"Загалом на цю хвилину відомо про одного загиблого та десятьох поранених унаслідок цього терористичного російського удару", – повідомив він.

Раніше повідомлялось про одного загиблого і шість поранених людей.