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Сили оборони уразили місця запуску ударних БпЛА, командні пункти та засоби розвідки противника – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони уразили місця запуску ударних БпЛА, командні пункти та засоби розвідки противника – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

У четвер, 3 вересня, та в ніч на 4 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. У Федорівці Донецької області уражено командний пункт, а в Петрівці Харківської області – командно-спостережний пункт противника", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Бобрику Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію, у Суворовому та Рисовому в Криму – пости технічних засобів розвідки АПТС "Гренадер", а в Густомої Курської області РФ – ретранслятор MESH-мереж противника.

У Ровеньках Луганської області уражено базу зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", – наголосили в Генштабі.

#генштаб_зсу #ураження
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