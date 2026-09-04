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НБУ ввів в обіг банкноту 2 000 грн із портретом Василя Стуса

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НБУ ввів в обіг банкноту 2 000 грн із портретом Василя Стуса
Фото: НБУ

Національний банк України (НБУ) 4 вересня ввів в обіг банкноту номіналом 2 000 грн, найвищим у чинному номінальному ряді гривні, із портретом українського поета та дисидента Василя Стуса, повідомив регулятор у п’ятницю.

"Уведення в обіг банкноти номіналом 2 000 гривень відповідає реальним потребам готівкового обігу. Особливо, зважаючи на воєнний час, за який змінилася економіка, змінилися доходи, ціни, обсяг готівки в обігу, а також поведінка населення", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

За даними Нацбанку, банкноти номіналом 1000 грн наразі становлять понад 55% від загальної суми банкнот в обігу, що регулятор називає одним із чинників, які свідчать про потребу у вищому номіналі.

Очікується, що нова банкнота частково замінить в обігу банкноти номіналом 500 і 1 000 грн, зменшить витрати на виготовлення, перевезення та зберігання готівки, а також операційне навантаження на банки й торговельні підприємства.

На лицьовому боці банкноти зображено портрет Василя Стуса та рядок із його вірша "А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве". На зворотному – будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.

Банкнота містить понад 20 елементів захисту. Серед них – оптично-змінний елемент SPARK та "віконна" захисна стрічка Anima Colour у синьо-жовтій гамі, на якій під час зміни кута нахилу Тризуб змінюється на знак гривні.

Із 4 вересня банки можуть отримувати банкноти номіналом 2000 грн від НБУ та видавати їх клієнтам. В обіг вони надходитимуть поступово відповідно до потреб готівкового обігу.

Протягом 2026 року Нацбанк планує виготовити кілька мільйонів банкнот нового номіналу.

Як повідомлялося, у липні НБУ анонсував випуск в обіг банкноти номіналом 2 000 грн. Потребу у новому номіналі регулятор пояснював тим, що за сім років після появи банкноти 1 000 грн середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, рівень цін за індексом інфляції – удвічі, а загальний обсяг готівки в обігу збільшився з 390 млрд грн до понад 970 млрд грн станом на 1 липня 2026 року.

#стус #нбу #банкнота
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