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Міносвіти: понад 74 тис. вступників зараховано в профтехи

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Міносвіти: понад 74 тис. вступників зараховано в профтехи
Фото: МОН

Понад 74 тис. вступників зараховано на навчання для здобуття професійної освіти, повідомило Міністерство освіти і науки України.

"Цьогоріч 74 112 вступників розпочнуть здобуття професійної освіти. Більшість із них – 72 524 – навчатимуться безоплатно за державним або регіональним замовленням", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що загалом абітурієнти подали 97 431 заяву на вступ, і найбільше – на програми підготовки за такими професійними кваліфікаціями: кухар, кондитер – 9 350 заяв; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів – 2 643 заяви; перукар (перукар-модельєр), манікюрник – 2 551 заява; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів – 2 508 заяв; кухар – 2 133 заяви.

У відомстві звернули увагу, що майже 69% вступників зараховано після 9 класу – це понад 51 тис. студентів.

Міносвіти розповіло, що сьогодні в Україні працюють 513 закладів професійної освіти, які готують фахівців для ключових галузей економіки: промисловості, енергетики, будівництва, транспорту, громадського харчування та інших.

"Здобувати професійну освіту можуть не лише випускники шкіл, а й дорослі, які хочуть опанувати нову професію або підвищити кваліфікацію. Для окремих категорій доступне безоплатне навчання за ваучером вартістю близько 33 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в 2026 році 212,8 тис. вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат, з них 73,1 тис. – на бюджет; 80,3 тис. вступників отримали рекомендації в магістратуру, з них 28,3 тис. – на бюджет.

#профтехосвіта #мон
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