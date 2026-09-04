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Керівник САП: "Форест Гамп" і "Феміда" були "Діснейлендом", назви використовуємо, щоь уберегти інформацію

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Керівник САП: "Форест Гамп" і "Феміда" були "Діснейлендом", назви використовуємо, щоь уберегти інформацію

Спецоперації антикорупційних органів щодо викриття топкорупції з легалізацією коштів і рейдерством "Форест Гамп" і "Феміда" спочатку мали назву "Діснейленд", бо головним героєм був "Міккі Маус", – назви спецопераціям необхідні, щоб уберегти інформацію, зазначає керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Назви (спецоперацій) придумають детективи, які починають ці справи. Справа, про яку ви згадали, -"Феміда" і "Форест Гамп". Перша умовна робоча назва цієї операції, коли вона почалася, була "Дісней Ленд", бо головним героем там був "Міккі Маус", – розказав керівник САП в п’ятницю на конференції в Києві "7 років ВАКС: здобутий досвід та стратегічні виклики майбутнього".

Потім, за словами Клименка, матеріали "Діснейленду" було поділено на кілька інших епізодів і стали, зокрема, "Фемідою" та іншими робочими розробками.

Говорячи про необхідність застосування назв, керівник САП зазначив: "У своєму робочому спілкуванні ми не використовуємо назви і прізвища людей, щоб уберегти інформацію".

"Ми не знаємо, можливо, вже СБУ проникла до наших кабінетів. Для них це ключове: вони хочуть дізнатися, по кому ми працюємо", -пояснив Клименко.

Тому, наголосив керівник САП, умовні назви спецоперацій- це "підхід до збереження інформації".

#клименко_олександр #спецоперації #сап
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