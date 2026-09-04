Північна Македонія надала Україні 13 пакетів військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення РФ, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"З початку війни Північна Македонія надала Україні 13 пакетів військової допомоги. Ми глибоко вдячні за цю підтримку. Українське військо стримує агресію, яка становить загрозу для безпеки всієї Європи", – сказав він на пресконференції із главою МЗС Північної Македонії Тімчо Муцунським у Києві.

Сибіга окремо подякував македонським партнерам за приєднання до програми PURL та Коаліції охочих.

"Нагадаю, що Північна Македонія нещодавно стала членом цієї ініціативи Коаліції охочих", – додав міністр.

Він наголосив, що країни об’єднують спільні європейські цінності та бачення майбутнього в складі об’єднаної Європи. "На шляху доступу в ЄС ми не конкуренти, а партнери. Домовилися і надалі координувати та обмінюватися досвідом. Будемо розвивати і наш регіональний формат Україна-Південно-Східна Європа, який показав свою ефективність", – розповів Сибіга.

За його словами, Північна Македонія бере активну участь у роботі на треку відповідальності і має конструктивну позицію в міжнародних організаціях ООН, ОБСЄ та особливо в Організації заборони хімічної зброї.