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Шевчук 5 з 6-ти членів конкурсної комісії на адмінпосади у САП просять генпрокурора припинити повноваження колеги Шевчука

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Шевчук 5 з 6-ти членів конкурсної комісії на адмінпосади у САП просять генпрокурора припинити повноваження колеги Шевчука

Конкурсна комісія з проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) направить звернення генеральному прокурору Руслану Кравченко розглянути питання припинення повноважень члена комісії Олексія Шевчука.

Згідно із трансляцією засідання у вівторок, відповідна пропозиція, яку озвучила голова комісії Лаура Штефан, була підтримана п'ятьма голосами, тоді як проти виступив тільки сам Шевчук.

У зверненні причиною для припинення повноважень члена комісії названо порушення ним регламенту її роботи.

Сам Шевчук заперечував порушення регламенту, стверджував, що таке рішення комісії призупинить проведення конкурсу, та розцінив його як вчинення злочину.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос написав листа голові конкурсної комісії щодо виключення Шевчука, про що останній сам повідомив на пресконференцію минулого тижня. Він заявив, що розцінює такі дії директора НАБУ як "спробу втручання в правопорядок правосуддя та незалежність міжнародних комісій", оскільки з шести членів комісії троє є іноземними громадянами.

#шевчук #сап #генпрокурор
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