Генпрокурор підписав наказ про припинення повноважень Шевчука як члена Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади в САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав наказ про дострокове припинення повноважень члена Конкурсної комісії з проведення конкурсу на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Олексія Шевчука.

"Підставою стала пропозиція самої Комісії, яку під час засідання 1 вересня підтримала абсолютна більшість її членів. Окрім того, член комісії подав заяву про припинення своїх повноважень з 7 вересня 2026 року", – пояснив Кравченко в повідомленні в телеграм-каналі.

Він додав, що повідомив Раду прокурорів України про ухвалене рішення, і звернувся з проханням у максимально стислі строки провести конкурс і запропонувати кандидатуру переможця для визначення нового члена Комісії у встановленому законом порядку.

"Водночас звертаюсь до членів Конкурсної комісії із закликом, якщо це не суперечить її регламенту, не зупиняти роботу з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП на період проведення Радою прокурорів конкурсу щодо нового, шостого члена Комісії. Усі рішення мають ухвалюватися виключно в межах закону та з повагою до незалежності Комісії. Але організаційні процедури не повинні призводити до невиправданого затягування процесу. Необхідно якнайшвидше завершити конкурс та забезпечити призначення заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – наголосив генпрокурор.

Як повідомлялося, 1 вересня Конкурсна комісія звернулася до Кравченко розглянути питання припинення повноважень члена комісії Олексія Шевчука. Відповідна пропозиція, яку озвучила голова комісії Лаура Штефан, була підтримана п’ятьма голосами, тоді як проти виступив тільки сам Шевчук.

У зверненні причиною для припинення повноважень члена комісії названо порушення ним регламенту її роботи.

Сам Шевчук заперечував порушення регламенту, стверджував, що таке рішення комісії призупинить проведення конкурсу, та розцінив його як вчинення злочину.