Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Київрада підтримала поступове підвищення тарифу на воду та водовідведення, наразі – 63,79 грн за кубометр

1 хв читати
Додати як джерело
Київрада підтримала поступове підвищення тарифу на воду та водовідведення, наразі – 63,79 грн за кубометр

Київрада підтримала поступове підвищення тарифу на воду та водовідведення у зв’язку подорожчанням електроенергії, реагентів та пального, наразі встановили 63,79 грн за кубометр, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Київрада підтримала поступову зміну тарифу на воду та водовідведення. Так, тариф становитиме 63,79 грн за кубометр. Вартість майже 90 грн за кубометр наразі застосовувати не будуть", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у п’ятницю.

Зазначається, що місто спільно з "Київводоканалом" поступово переглядатиме тариф з урахуванням фактичних витрат підприємства та інтересів споживачів.

Для порівняння: більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду й водовідведення до позначки 90 грн за куб і більше.

"За останні роки електроенергія та реагенти подорожчали втричі, пальне – удвічі. Перегляд тарифу має допомогти підприємству стабільно працювати та підготуватися до опалювального сезону", йдеться у повідомленні КМДА.

#київ #тариф #водопостачання
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час атак РФ

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, зокрема …

Читати
ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати