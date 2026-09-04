Київрада підтримала поступове підвищення тарифу на воду та водовідведення, наразі – 63,79 грн за кубометр

Київрада підтримала поступове підвищення тарифу на воду та водовідведення у зв’язку подорожчанням електроенергії, реагентів та пального, наразі встановили 63,79 грн за кубометр, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Київрада підтримала поступову зміну тарифу на воду та водовідведення. Так, тариф становитиме 63,79 грн за кубометр. Вартість майже 90 грн за кубометр наразі застосовувати не будуть", – йдеться у повідомленні КМДА у Телеграмі у п’ятницю.

Зазначається, що місто спільно з "Київводоканалом" поступово переглядатиме тариф з урахуванням фактичних витрат підприємства та інтересів споживачів.

Для порівняння: більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду й водовідведення до позначки 90 грн за куб і більше.

"За останні роки електроенергія та реагенти подорожчали втричі, пальне – удвічі. Перегляд тарифу має допомогти підприємству стабільно працювати та підготуватися до опалювального сезону", йдеться у повідомленні КМДА.