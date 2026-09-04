Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський призначив тво голови Запорізької ОДА Семікіна замість І.Федорова – указ

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський призначив тво голови Запорізької ОДА Семікіна замість І.Федорова – указ
Фото: Запорізька ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Запорізької обласної адміністрації Івана Федорова та поклав тимчасове виконання обов’язків на заступника глави ОДА Михайла Семікіна.

Відповідні укази № 871/2026 і 872/2026 опубліковано на сайті глави держави.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України призначив очільника Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року у Мелітополі.

У 2009-2016 роках викладав у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького.

У 2016-2019 рр. – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У 2019-2022 рр. – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У 2022-2024 рр. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Призначений заступником голови Запорізької ОДА 1 травня 2024 року.

#запорізька_область #семікін_михайло
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час атак РФ

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, зокрема …

Читати
ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати