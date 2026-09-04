Зеленський призначив тво голови Запорізької ОДА Семікіна замість І.Федорова – указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Запорізької обласної адміністрації Івана Федорова та поклав тимчасове виконання обов’язків на заступника глави ОДА Михайла Семікіна.

Відповідні укази № 871/2026 і 872/2026 опубліковано на сайті глави держави.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України призначив очільника Запорізької обласної державної адміністрації Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Михайло Семікін народився 22 травня 1986 року у Мелітополі.

У 2009-2016 роках викладав у Мелітопольському державному педагогічному університеті ім. Богдана Хмельницького.

У 2016-2019 рр. – начальник відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У 2019-2022 рр. – керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

У 2022-2024 рр. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Призначений заступником голови Запорізької ОДА 1 травня 2024 року.