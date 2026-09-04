У мовного омбудсмена опублікували користувацьку інструкцію для збільшення української мови в інтернеті

В Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови заявляють, що мова українського цифрового простору залежить зокрема від щоденного вибору його користувачів.

"Якою мовою ми шукаємо інформацію, які сайти відкриваємо, що дивимося й читаємо, яку мову обираємо в налаштуваннях пристроїв і сервісів – усе це формує наш цифровий простір. Пошукові системи, соціальні мережі, відеохостинги, стримінгові платформи та інші сервіси враховують мовні налаштування та поведінку користувачів, щоб визначати їхні пріоритети й пропонувати відповідний контент. Тому кожен із нас може зробити кілька простих речей, щоб української у власному цифровому просторі – а відтак і попиту на українськомовний контент – ставало більше", – йдеться в повідомленні Секретаріату.

У зв’язку з цим, там опублікували інструкцію для користувачів, яка сприятиме тому, щоб української мови в інтернеті ставало більше.

Зокрема, пропонується зробіть українську мовою за замовчуванням в смартфоні, планшеті, комп’ютері, браузері, облікових записах Google, сервісах YouTube, Gmail, Maps, Google News, соціальних мережах, стримінгових, ігрових та інших платфорам.

"Встановіть українську основною та першою серед пріоритетних мов. Якщо російська вам не потрібна – приберіть її з цього переліку та з розкладки клавіатури. Зверніть увагу: різні сервіси можуть мати окремі налаштування мови інтерфейсу, контенту, рекомендацій, листів і сповіщень", – додали у омбудсмена.

Також там рекомендують шукати інформацію українською, а якщо серед результатів пошуку є українськомовні та російськомовні ресурси – обирати українськомовні.

"Мова запитів, переходи за результатами пошуку та подальша взаємодія з контентом є одними із сигналів, за якими цифрові сервіси визначають інтереси користувача", – йдеться в повідомленні.

Крім того, пропонується обирати українську версію сайтів і бирати українськомовний контент.

"Дивіться українськомовні відео, слухайте українськомовні подкасти, читайте українські ресурси, підписуйтеся на українськомовних авторів. Підтримуйте якісний український контент реакціями, коментарями та поширеннями. Алгоритми рекомендацій враховують нашу взаємодію з контентом. Чим послідовніше ми обираємо українське, тим точніше сервіси розуміють наші мовні та контентні вподобання", – наголосили в Секретаріаті.

Серед іншого, у омбудсмена порекомендували перевіряти, якою мовою до користувачів звертаються сервіси, бо українська мова інтерфейсу не завжди означає, що українською надходитимуть листи, повідомлення та сповіщення.

"Час від часу перевіряйте мовні налаштування. Після оновлення застосунків, зміни пристрою, браузера чи налаштувань облікового запису мовні параметри можуть змінюватися. Тому варто періодично перевіряти: чи справді українська залишається вашою основною мовою в цифровому середовищі", – йдеться в повідомленні.

У мовного омбудсмена наголосили, що Росія десятиліттями використовувала мову як один з інструментів впливу на український інформаційний і культурний простір, і сьогодні боротьба за українську присутність триває і в цифровому середовищі.

"Щоденний вибір кожного формує попит. Що більше українці шукають, читають, дивляться, слухають і взаємодіють українською – то дедалі більше стає українського цифрового продукту. Це і є мовна цифрова гігієна – свідомо обирати українську там, де цей вибір залежить від нас", – додали в Секретаріаті.