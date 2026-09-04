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Сили оборони зупинили роботу двох великих підприємств нафтопереробної промисловості РФ – Генштаб ЗСУ

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Сили оборони зупинили роботу двох великих підприємств нафтопереробної промисловості РФ – Генштаб ЗСУ

За результатами аналізу додаткових даних, підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області РФ, ураженого 26 серпня, та комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Слобідці Ленінградської області РФ, ураженого 1 вересня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, на території комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" зафіксовано ряд серйозних ушкоджень.

"На цьому підприємстві 1 вересня 2026 року уражено: трубопроводи між насосною станцією видачі нафти та резервуарами з розливом нафтопродуктів на площі 200 кв. метрів; установку переробки первинного газового конденсату; дві колонни установки гідрокрекінгу", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зафіксовано горіння трубопроводу в резервуарній групі з розливом нафтопродуктів на площі 250 кв. метрів.

Обидва підприємства задіяні в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

#новатэк_усть_луга #сили_оборони
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