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Сибіга зустрівся з новопризначеним тимчасовим повіреним у справах США в Києві

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з недавно призначеним тимчасовим повіреним у справах США Полом Г’юстоном, говорили як надалі співпрацювати для досягнення зовнішньополітичних цілей обох країн.

"З моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році Сполучені Штати та Україна налагодили міцні та плідні відносини. Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою обговорили, як наші команди можуть спільно працювати над досягненням зовнішньополітичних цілей, що відповідають інтересам обох наших країн", – написав Г’юстон у Фейсбуці у п’ятницю.

Г’юстон офіційно розпочав виконання обов’язків тимчасового повіреного у справах США в Україні 23 серпня 2026 року. Про початок його дипломатичної місії в Києві повідомило Посольство США в Україні у мережі X, а першим публічним заходом за його участі став Національний молитовний сніданок, присвячений 35-й річниці незалежності України.

#гюстон #сибіга
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