Українська ППО у серпні перехопила 4600 повітряних цілей

Сили оборони у серпні знищено понад 4,6 тис. повітряних цілей ворога та понад 50 тис. БпЛА тактичного рівня, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Протягом серпня 2026 року Cилами оборони знищено понад 4600 повітряних цілей, крім того, знешкоджено понад 50000 БпЛА тактичного рівня", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

У пресслужбі навели повний перелік знищених/знешкоджених цілей протягом минулого місяця: 25 крилатих ракет Х-101; 8 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 8 крилатих ракет "Калібр"; 21 керована авіаційна ракета Х-59/69; 4 крилаті ракети "Іскандер-К"; 5 протикорабельних ракет "Онікс"; 101 S8000 "Бандероль"; 1876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136; 1460 ударних БпЛА типу Shahed-238; 1031 розвідувальний БпЛА; 820 БпЛА "Lancet".

Повідомляється, що авіацією Повітряних сил впродовж серпня здійснено понад 1900 літаковильотів, зокрема: понад 1400 – на винищувальне авіаційне прикриття; близько 300 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Як повідомлялося, у липні 2026 року Сили оборони України знищили понад 5,3 тис повітряних цілей. Крім того, українські військові знешкодили понад 48 тис безпілотників тактичного рівня.