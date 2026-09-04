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Іван Федоров про призначення головою Агентства відновлення: Досвід прифронтового Запоріжжя має працювати для всієї України

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Іван Федоров про призначення головою Агентства відновлення: Досвід прифронтового Запоріжжя має працювати для всієї України

Колишній очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, призначений головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, розповів про свої задачі на новій посаді.

"Це велика відповідальність – за захист та відновлення стратегічно важливих об’єктів по всій країні. За останні 2,5 роки у Запорізькій області ми напрацювали значний досвід роботи в умовах прифронтового регіону: від захисту критичної інфраструктури та швидкого відновлення після ударів до резервного енергозабезпечення і будівництва підземних шкіл. Тепер цей досвід маємо масштабувати на всю Україну", – написав Федоров в телеграм-каналі, коментуючи призначення.

Водночас він наголосив, що Запорізька область залишиться у фокусі його уваги та відповідальності. Команда регіону продовжить роботу над визначеними пріоритетами, а сам Федоров як співголова Ради оборони відповідатиме за ключові напрями.

"Завдання незмінні: допомога військовим, безпека громад, захист критичної інфраструктури та енергостійкість, відновлення, освіта, медицина та розвиток області", – підкреслив Федоров.

Він подякував президенту України Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Сергію Корецькому та заступнику керівника Офісу президента Віктору Микиті за довіру, а також громадам, працівникам всіх сфер та кожному мешканцю Запорізької області за підтримку та спільну роботу протягом останніх 2,5 років.

"Досвід прифронтового Запоріжжя має працювати для всієї України. А нові можливості – на посилення Запорізької області", – резюмував Федоров.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 4 вересня, України призначив Івана Федорова головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

#запоріжжя #держагентство_відновлення #іван_федоров #досвід
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