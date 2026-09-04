Віткофф і Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5-6 вересня – ЗМІ

Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5-6 вересня, однак після того, як Віткофф "почав боятися" через безпекову ситуацію, обговорюються альтернативні плани, повідомляє Kyiv Independent із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією.

"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно", – сказав співрозмовник видання.

За його даними, інформація про можливу зміну планів з’явилася після заяви президента України Володимира Зеленського 3 вересня про те, що Віткофф і Кушнер підтвердили можливість візиту до України.

Крім того, росіяни продовжують обстрілювати Київ. Особа, наближена до адміністрації Трампа, підтвердила Kyiv Independent, що візит планувався, однак зазначила, що його "все ще можуть скасувати".

Водночас у Кремлі заявили, що не планують домовлятися з Києвом про заходи безпеки на час можливого візиту Віткоффа та Кушнера.

"Ні, не буде", – сказав речник Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про можливість таких домовленостей, цитують його росзмі.

Він також заявив, що передумов для мирного врегулювання наразі немає, хоча таку можливість у Кремлі не виключають.

На початку травня Зеленський заявляв, що візит Віткоффа та Кушнера до Києва очікується на рубежі весни-літа, а 22 липня він провів розмову зі спецпосланцями Трампа, й говорив, зокрема "про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир", а на початку місяця повідомляв, що українська сторона очікує на їх візит з огляду на те, що вони раніше заявляли про намір приїхати до України, щоб ознайомитися з ситуацією на місці.

24 серпня повідомлялося, що спеціальні представники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стівен Віткофф відклали свою поїздку до України нібито через нещодавні російські обстріли української столиці.

3 вересня Зеленський повідомив, що представники президента США Дональда Трампа мають провести зустріч у Москві і в Києві, є попередні дати їхніх зустрічей.

"Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві. Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.