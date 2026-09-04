ДБР спростувало інформацію про нібито передачу російській стороні даних співробітників СБУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) спростувало поширену у соціальних мережах та телеграм-каналах інформацію про нібито передачу російській стороні персональних даних співробітників Служби безпеки України (СБУ) та повідомило, що за фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів розпочато розслідування.

"Заявляємо: Державне бюро розслідувань не передавало представникам російської сторони будь-яких даних співробітників українських спецслужб. Також не відповідає дійсності твердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам Бюро передавати такі дані російській стороні", – йдеться у повідомленні ДБР у Телеграмі у п’ятницю.

"Поширення бездоказових та недостовірних звинувачень є цілеспрямованою спробою дискредитації Державного бюро розслідувань та безпосередньо його керівництва", – заявляють у ДБР. Відомство наголосило, що будь-яка інформація, яка стає доступною працівникам Бюро під час виконання службових обов’язків, використовується виключно відповідно до законодавства та в межах конкретних кримінальних проваджень.

Водночас, як повідомляє ДБР, за фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють джерело отримання та поширення зазначеної інформації, а також усі обставини її оприлюднення.

ДБР наголосило, що будь-які спроби використати персональні дані українських правоохоронців для їх дискредитації, створення загроз їхній безпеці чи передачі інформації стороннім особам отримають належну правову оцінку.