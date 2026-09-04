Окупанти атакували цивільний транспорт у Херсоні, одна людина загинула, шестеро поранені

Російські окупанти в п’ятницю, 4 вересня, майже одночасно атакували дронами легковий автомобіль та маршрутний автобус в одному з мікрорайонів Херсона, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Внаслідок скидання вибухівки на легковий автомобіль загинула людина, ще одна отримала поранення. Унаслідок атаки на маршрутний автобус, за попередніми даними, постраждали п’ятеро пасажирів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російських атак та збирати докази воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями збройних сил держави-агресора.