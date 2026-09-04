По всій Україні на вихідних очікуються дощі, в неділю місцями грози

В суботу, 5 вересня, вночі у північній частині України, вдень по всій країні крім південного сходу очікуються невеликі, місцями помірні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

В більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім Закарпаття, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17°С, на узбережжі морів до 20°С. Вдень 22-27°С, на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30°С, у західних областях 18-23°С.

В Києві невеликий дощ, вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°С, вдень близько 25°С.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 5 вересня була зафіксована в 2008 році і склала 30,5°С тепла, найнижча вночі – 3,3°С в 1901, 1906 роках.

В неділю, 6 вересня, в Україні очікуються помірні, вночі на півночі країни невеликі дощі, вдень місцями грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північного сходу, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°С, вдень 15-20°С, на півдні та південному сході країни вночі 14-19°С, вдень 22-27°С.

В Києві вночі невеликий, вдень помірний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°С, вдень 17-19°С.