Атака РФ залишила без світла майже 30 тис. абонентів в Одеському районі

Через ранкову атаку РФ у п’ятницю без електропостачання залишаються 28 тис. родин в Одеському районі, повідомив оператор системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Одеські електромережі".

Згідно з його повідомленням у Facebook, енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно це стало безпечно.

Там також звернули увагу, що ще тривають роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок масованої атаки РФ 2 вересня.

"ДТЕК Одеські електромережі" попереджає, що через це в Одесі та передмісті можливі вимушені аварійні відключення електроенергії, які застосовуються, як необхідний крок, щоб зменшити навантаження на мережу, поки триває відновлення.

Як повідомлялося, 3 вересня енергетики заживили всіх 350 тис. споживачів в Одеській області, знеструмлених внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 2 вересня, але змушені застосовувати мережеві обмеження для уникнення перевантаження пошкодженого обладнання.