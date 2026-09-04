Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Атака РФ залишила без світла майже 30 тис. абонентів в Одеському районі

1 хв читати
Додати як джерело
Атака РФ залишила без світла майже 30 тис. абонентів в Одеському районі

Через ранкову атаку РФ у п’ятницю без електропостачання залишаються 28 тис. родин в Одеському районі, повідомив оператор системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Одеські електромережі".

Згідно з його повідомленням у Facebook, енергетики розпочали відновлювальні роботи, щойно це стало безпечно.

Там також звернули увагу, що ще тривають роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок масованої атаки РФ 2 вересня.

"ДТЕК Одеські електромережі" попереджає, що через це в Одесі та передмісті можливі вимушені аварійні відключення електроенергії, які застосовуються, як необхідний крок, щоб зменшити навантаження на мережу, поки триває відновлення.

Як повідомлялося, 3 вересня енергетики заживили всіх 350 тис. споживачів в Одеській області, знеструмлених внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 2 вересня, але змушені застосовувати мережеві обмеження для уникнення перевантаження пошкодженого обладнання. 

#знеструмлення #атака_рф #одеська_область
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час атак РФ

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, зокрема …

Читати
ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати