Ексочільник ФДМ Сенниченко разом зі спільниками постануть перед судом

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) направила до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду державного майна України (ФДМ) Дмитро Сенниченко та діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн.

Про це повідомили пресслужби антикорупційних відомств у п’ятницю.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт у справі щодо очолюваної ексголовою ФДМ злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Зазначимо, що її учасників також обвинувачують у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн", - йдеться у повідомленні САП у Facebook.

Серед обвинувачених (посади вказані на момент вчинення злочину): голова ФДМ (керівник ЗО, організатор); наближена до голови ФДМ особа (співорганізатор); радник голови ФДМ; два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди); в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"; два власники ТОВ – переможці аукціону на ОПЗ; дві фізичні особи – співучасники злочину.

Як повідомлялося, у березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угруповання, що протягом 2019-2021 років заволоділо коштами держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України (АТ "Одеський припортовий завод") та один з найбільших у світі виробників титанової сировини (АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія").

За версією слідства, з листопада 2019 року по березень 2020 року голова ФДМ створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМ в добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори з підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які суперечили інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Водночас голова ФДМ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їхньою господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам щодо укладення договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при державних підприємствах утворювались так звані бек-офіси.

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації голова ФДМ забезпечив призначення в органи управління АТ "Одеський припортовий завод" підконтрольних йому осіб та подальше вчинення ними у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ "Одеський припортовий завод" недоотримало понад 600 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів з підконтрольною їм компанією-нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили збитки на суму 111 млн грн.

Загальна сума заволодіння державними коштами сягає понад 700 млн грн.

У подальшому злочинна організація забезпечила виведення коштів за кордон та придбання активів.

Результати розслідування були досягнуті завдяки ефективній міжнародній співпраці за сприяння Ініціативи з повернення викрадених активів, Організації економічного співробітництва та розвитку, Міністерства юстиції США, Федеральної агенції розслідувань Департаменту національної безпеки США, Федерального бюро розслідувань, а також завдяки ефективній співпраці в межах спільної слідчої групи Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя (Eurojust) з представниками європейських країн.

У лютому 2022 року Верховна Рада звільнила Сенниченка з посади голови Фонду державного майна. У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Дмитра Сенниченка.