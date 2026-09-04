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Німецькі туристи у 2025 р. здійснили на 1,1% менше поїздок, ніж роком раніше

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Німецькі туристи у 2025 р. здійснили на 1,1% менше поїздок, ніж роком раніше

Мандрівники з Німеччини у 2025 році загалом здійснили 274 млн приватних і ділових поїздок щонайменше з однією ночівлею в готелях, пансіонатах і кемпінгах країни або за кордоном, за даними Федерального статистичного управління (Destatis).

Це на 1,1% нижче за показник попереднього року (277 млн), який був максимальним від початку ведення розрахунків у 2012 році.

Кількість поїздок усередині країни зросла на 3,9% р/р – до 169 млн. Це на 5% більше за показник доковідного 2019 року.

Водночас кількість міжнародних поїздок скоротилася за рік на 8,3% – до 105 млн. Проте це на 5,4% більше порівняно з 2019 роком.

Найпопулярнішими напрямками для поїздок за кордон були Італія (12,4% від загальної кількості міжнародних поїздок), Австрія (11,1%), Іспанія (10,9%), Франція (8,3%) та Нідерланди (7,7%). Ці п’ять країн уже понад десять років зберігають свої позиції як основні напрямки для мандрівників із ФРН, зазначає Destatis.

Минулого року було здійснено близько 233 млн приватних поїздок (зниження на 2,9% р/р і зростання на 6,2% до 2019 року) та 41 млн ділових (зростання на 10,5% р/р, але скорочення на 0,2% порівняно з 2019 роком).

Автомобіль залишився найчастіше використовуваним видом транспорту для подорожей (60,2%). На поїзди припало 19,2% поїздок, на літаки – 15,2%, на автобуси – 2,7%.

#мандрівки #німеччина #туристи
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