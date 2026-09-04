Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Харкові керівниця відділення банку з касиркою привласнили понад 4,2 млн грн

1 хв читати
Додати як джерело
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне | Фото: Unsplash

У Харкові слідчі поліції за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури викрили масштабну схему привласнення коштів з банківського відділення, завдяки якій його керівниця та касирка привласнили понад 4,2 млн грн.

"Жінкам повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, восени 2025 року протягом майже трьох тижнів очільниця відділення надавала вказівки своїй підлеглій, касирці-операціоністці щодо вилучення готівки з касового вузла та сейфа. Завдяки цьому жінки винесли з банку понад 20 тис. гривень, близько 59 тис. доларів та 37 тис. євро. Загальна сума збитків за офіційним курсом Національного банку України становить понад 4,2 млн грн. Цими грошима підозрювані розпорядилися на власний розсуд.

Зараз, за інформацією прокуратури, обидві фігурантки вже звільнені з займаних посад.

#харків #привласнення #кошти #банк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки та змінює правила роботи під час атак РФ

Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, зокрема …

Читати
ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

ГУР заявляє про розгортання цілеспрямованої кампанії дезінформації з метою дискредитації воєнної розвідки

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що наразі розгортається цілеспрямована кампанія дезінформації з метою дискредитації…

Читати

Сибіга: Україна має впевнене розуміння подальших кроків партнерів щодо посилення повітряного щита

Під час зустрічі з європейськими колегами українська сторона отримала позитивні сигнали щодо подальшого посилення протиповітряної оборони, зокрема ан…

Читати
Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Зеленський: перші авіакомпанії почали відмовлятися від рейсів до російських аеропортів через дронову небезпеку

Україна отримала інформацію, що перші авіакомпанії почали відмовлятися від виконання рейсів до російських аеропортів після оголошення про дронову неб…

Читати