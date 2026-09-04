У Харкові керівниця відділення банку з касиркою привласнили понад 4,2 млн грн

У Харкові слідчі поліції за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури викрили масштабну схему привласнення коштів з банківського відділення, завдяки якій його керівниця та касирка привласнили понад 4,2 млн грн.

"Жінкам повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, восени 2025 року протягом майже трьох тижнів очільниця відділення надавала вказівки своїй підлеглій, касирці-операціоністці щодо вилучення готівки з касового вузла та сейфа. Завдяки цьому жінки винесли з банку понад 20 тис. гривень, близько 59 тис. доларів та 37 тис. євро. Загальна сума збитків за офіційним курсом Національного банку України становить понад 4,2 млн грн. Цими грошима підозрювані розпорядилися на власний розсуд.

Зараз, за інформацією прокуратури, обидві фігурантки вже звільнені з займаних посад.