Година запитань до уряду в Раді не відбулася

Традиційна година запитань до уряду у п’ятницю у Верховній Раді не відбулася.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", пленарне засідання вчасно (о 10:00) не почалося через оголошену повітряну тривогу.

Народні депутати та журналісти під час тривоги перебували в укритті в будівлі парламенту.

Після закінчення тривоги у будинку парламенту перебували лише декілька народних депутатів.

Як повідомив на брифінгу позафракційний народний депутат Дмитро Костюк, "депутати розійшлися й в залі нікого не залишилося".