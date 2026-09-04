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Харківський тероборонець із дружиною передавали дані ГРУ РФ - СБУ

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Співробітники військової контррозвідки спільно зі слідчими Управління СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили і затримали у Харкові подружжя, яке збирало і передавало розвіддані ГРУ РФ.

"Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", – повідомляє СБУ.

За даними слідства, чоловік був завербований ГРУ РФ через сусіда, професора харківського університету, якого у березні цього року українська спецслужба затримала за підозрою у коригуванні обстрілів міста. Після викриття викладача вишу фігурант за завданням російської спецслужби мобілізувався до бригади місцевої тероборони ЗСУ. Його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з’єднання. Під виглядом службових поїздок він відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також він позначав на гугл-карті геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто та прилеглі райони.

Згодом до збору розвідданих долучилася його безробітна дружина. Вона обходила місто, щоб виявити пункти базування українських військ і передавала інформацію російському куратору спочатку через чоловіка, а в подальшому – напряму.

Окрім цього, підозрюваний мав пройти підготовку на оператора безпілотних систем та передати російській спецслужбі матеріали, отримані в процесі навчання.

"Після закінчення курсів військовий сподівався отримати службове підвищення в підрозділах БпЛА для розширення діапазону шпигунської діяльності на користь країни-агресора", – зазначає СБУ.

Правоохоронці затримали чоловіка під час його чергової розвідвилазки, а дружину – за місцем проживання.

При обшуках у них вилучено 12 смартфонів, 4 ноутбуки і 2 планшети, які вони постійно змінювали для законспірованого зв’язку з ГРУ РФ.

Обом затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

#агенти_рф #сбу #гру_рф
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