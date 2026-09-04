Працівник ТЦК на Одещині наїхав автомобілем на 2-річного хлопчика та залишив місце пригоди – поліція

Працівник РТЦК та СП в одному із сіл Одеської області 3 вересня під час мобілізаційних заходів наїхав автомобілем на хлопчика двох з половиною років та залишив місце пригоди, травмовану дитину доправили до лікарні, повідомила пресслужба Національної поліції в області.

"Автопригода сталася (…) 3 вересня в одному з сіл Балтської громади. Попередньо правоохоронці встановили: працівник РТЦК та СП, що проводив мобілізаційне оповіщення, наїхав на хлопчика двох з половиною років, коли той відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, і покинув місце дорожньо-транспортної пригоди", – йдеться у повідомленні на сайті поліції Одещини.

Повідомляється, що дитина дістала тілесних ушкоджень і була доправлена до лікарні.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили тілесні ушкодження) та ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Водія затримано у процесуальному порядку.

Слідство триває. Встановлюються повні обставини ДТП.