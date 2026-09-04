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У Солом'янському районі Києва сталося загоряння на території нежитлової забудови – Кличко

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В Солом’янському районі Києва сталося загоряння на території нежитлової забудови, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко в телеграм-каналі.

#соломянський_район #загоряння
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