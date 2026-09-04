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Міністри оборони України та Італії обговорили кроки для посилення української ППО

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Міністри оборони України та Італії обговорили кроки для посилення української ППО
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua/

Міністри оборони України та Італії Євгеній Хмара та Гвідо Крозетто обговорили безпекові виклики, ситуацію на фронті, дії України проти ворога та ключові потреби Сил оборони, повідомила пресслужба українського оборонного відомства.

"Однією з головних загроз зараз є реактивні безпілотники та балістичні ракети. росія нарощує їх виробництво, посилює терор проти українських міст, зокрема Києва", – наголосив Хмара, якого цитує пресслужба у Телеграмі у п’ятницю.

"Тому ми розраховуємо на підтримку партнерів за критичними пріоритетами: фінансування, постачання конкретних типів озброєння, насамперед засобів ППО, а також технології і засоби для ураження ворога", – сказав він у розмові з італійським візаві.

Водночас, як зазначив Хмара, Україна готує власний план війни та посилює асиметричні дії проти РФ аби мінімізувати її спроможності вести війну. Євгеній Хмара подякував Італії та партнерам за підтримку та готовність допомагати українській обороні.

Як повідомлялося, колишній міністр оборони України Михайло Федоров став радником міністра оборони Ґвідо Крозетто. Про це Федоров повідомив в телеграм-каналі за результатами візиту до Італії і зустрічі з Крозетто.

#хмара_євгеній #гвідо_крозетто
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